Un hombre de 75 años tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras recibir dos puñaladas en un intento de robo, mientras esperaba el colectivo en una parada de inmediaciones del barrio El Martillo. Se desconoce la gravedad del estado de salud de la víctima.

Según indicaron fuentes consultadas por este medio, el hombre ingresó al nosocomio con heridas en sus brazos y en la espalda.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 en la intersección de las avenidas Jacinto Peralta ramos y Fortunato De la Plaza. Allí habría sido abordado por dos sujetos, quienes lo abordaron con fines de robo y, ante la resistencia, lo atacaron con arma blanca.

Tras un llamado al 911, arribó al lugar una ambulancia del SAME, que trasladó a la víctima al mencionado nosocomio.

Por otra parte, se desconoce el paradero de los malvivientes, quienes huyeron de la escena inmediatamente al ataque. Mientras, la Justicia busca datos que aporten información sobre la identidad de los sujetos.

