Una pareja que circulaba en moto fue interceptada durante la madrugada por tres jóvenes que intentaron derribarlos a golpes y amenazas. Dos sospechosos fueron aprehendidos, mientras que un tercero logró escapar.

El hecho ocurrió en la esquina de Brown y Santa Fe, cuando un hombre de 31 años y una mujer de 20 fueron abordados por tres sujetos que intentaron tirarlos de la moto y robarles. Las víctimas lograron resistir y reducir a uno de los agresores, hasta que llegó la policía a la intersección de Buenos Aires y Falucho.

En simultáneo, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) detuvo en Gascón y Tucumán a un menor de 16 años que llevaba entre sus prendas una yuga, herramienta utilizada para forzar cerraduras.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda, y en el caso del menor, también agravada por su participación. Intervino el fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, quien ordenó el traslado de los detenidos: el mayor de edad a la Unidad Penal N° 44 de Batán y el adolescente al Centro Especializado de Aprehensión.

El tercer implicado logró escapar y permanece prófugo.

