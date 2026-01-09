En el marco de un operativo policial preventivo, efectivos de la Comisaría Novena lograron la aprehensión de un hombre de 45 años que se encontraba en situación de calle y que era buscado por la Justicia por una causa de robo en grado de tentativa.

El procedimiento se realizó durante el Operativo Sol a Sol en la intersección de las calles Roca y Aristóbulo del Valle, en el barrio Los Troncos, donde el sujeto fue identificado en plena vía pública. Al verificar sus datos en el sistema, los uniformados constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo, por lo que fue inmediatamente reducido y trasladado.

Según se informó, el imputado es desocupado y en situación de calle, y era requerido por una causa judicial vigente. La detención se produjo en un sector de alto movimiento durante la temporada de verano, lo que generó la intervención inmediata del personal policial.

De lo actuado tomó intervención el Juzgado en lo Correccional N° 2, a cargo del Dr. Mariano Casiux, que dispuso la notificación del imputado, traslado a sede judicial y el posterior otorgamiento de la libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el 9 de enero de 2026 y se suma a los procedimientos realizados en distintos barrios de Mar del Plata en el marco de los operativos de seguridad desplegados durante la temporada estival.

