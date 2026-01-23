En el marco de los operativos de saturación que se vienen realizando en distintos barrios de Mar del Plata, la Policía logró recuperar una moto robada y detener a un joven de 21 años en la zona de Lomas del Nuevo Golf.

Ads

Puede interesarte

El procedimiento se llevó a cabo en la esquina de J. Martí y calle 65, donde efectivos de la UTOI frenaron a un motociclista para un control de rutina. Nada fuera de lo común, hasta que al chequear los datos del rodado en el sistema policial saltó la alerta.

La moto, una Corven Triax, tenía pedido de secuestro activo por hurto desde el 29 de diciembre de 2025, solicitado por la Comisaría Quinta. Ante esta situación, el conductor fue aprehendido en el lugar. Otro joven que lo acompañaba fue identificado, pero quedó en libertad por orden judicial.

Ads

Según se informó, al momento del control el detenido dijo no recordar su número de DNI. La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la carátula de Encubrimiento Agravado, el secuestro del vehículo y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que estos operativos seguirán realizándose de manera aleatoria en distintos puntos de General Pueyrredon, con controles sorpresivos, patrullajes y presencia policial reforzada para prevenir delitos y desalentar movimientos sospechosos en la vía pública.

Ads