Un hombre de 32 años fue detenido luego de participar en un robo a mano armada en una carnicería ubicada en la zona de Gandhi y Zeballos.

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Según se informó, el hecho ocurrió cuando tres personas ingresaron al comercio y, tras amenazar con un arma de fuego, se llevaron alrededor de seis millones de pesos correspondientes a la recaudación del fin de semana.

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Luego del asalto, los delincuentes intentaron escapar, pero uno de ellos fue retenido por la propia víctima, una joven de 25 años, con la ayuda de vecinos en la zona de Gandhi y Anchorena. Al momento de su captura, no tenía el dinero ni el arma utilizada.

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La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44. El detenido tiene antecedentes por distintos delitos cometidos en años anteriores.

El caso continúa en investigación para dar con los otros dos involucrados.

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