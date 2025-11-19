En el marco de una investigación por el robo de una moto, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías Sexta, Séptima y Duodécima allanó hoy una vivienda del barrio Libertad, donde fue aprehendido un hombre de 34 años acusado de sustraer un motovehículo mediante el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado domingo 9 alrededor de las 17:30, cuando una joven de 21 años fue abordada en la intersección de avenida Luro y Pigüé por un sujeto armado, quien le robó su motocicleta marca Gilera Smash, color rojo, junto con otras pertenencias.

No obstante, la víctima logró dar aviso inmediato a un patrullero del Comando de Patrullas Rurales que circulaba por la zona, iniciándose una breve persecución que culminó en la calle Bolivia al 500.

El sospechoso logró huir por los techos de las viviendas, pero abandonó en el lugar el rodado, los objetos sustraídos y el arma de fuego utilizada, los cuales fueron secuestrados por personal policial. Se solicitó la intervención de Policía Científica y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La orden de allanamiento fue otorgada por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Francisco Tapia, en el marco de la causa que instruye la UFI de la Oficina de Coordinación de Temas de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección de Lorena Irigoyen.

Durante el procedimiento, se identificó a todos los ocupantes de la finca y se procedió a la aprehensión del imputado, quien fue notificado por el delito de “robo de motovehículo”. Por disposición de la Fiscalía, se le otorgó la libertad bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.