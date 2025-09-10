Mayra Mendoza exige la liberación de Eva Mieri y acusa al Gobierno Nacional de persecución política

La intendene a de Quilmes criticó a la Justicia y al Ejecutivo por la detención de la concejala de La Cámpora, quien lleva 11 días presa por un escrache frente a la casa del diputado Espert. Apuntó contra Bullrich y Arroyo Salgado, y denunció “prácticas de la dictadura”.