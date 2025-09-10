mayra mendoza

La Cámpora relativiza el triunfo de Kicillof y le niega el mérito de la victoria
Las diferencias quedaron en evidencia en la noche del domingo, cuando sectores de la militancia corearon “Axel conducción” durante los festejos.
Las diferencias quedaron en evidencia en la noche del domingo, cuando sectores de la militancia corearon “Axel conducción” durante los festejos.
Se trata de Guillermo Castello, quien compartió la acción en redes sociales. Varios usuarios señalaron que la elección del color coincidía con el distintivo de la gestión quilmeña.
El debut legislativo dejó tensiones entre oficialismo, libertarios e izquierda, con la reforma laboral de Javier Milei como eje del debate.
El gobernador sigue al frente de la estrategia de Fuerza Patria y este viernes encabezó recorridas por la Tercera Sección Electoral.
La intendene a de Quilmes criticó a la Justicia y al Ejecutivo por la detención de la concejala de La Cámpora, quien lleva 11 días presa por un escrache frente a la casa del diputado Espert. Apuntó contra Bullrich y Arroyo Salgado, y denunció “prácticas de la dictadura”.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el ataque con excremento frente a la casa del diputado José Luis Espert.