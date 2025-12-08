Legislador marplatense pintó su despacho de violeta antes de entregárselo a Mayra Mendoza
Se trata de Guillermo Castello, quien compartió la acción en redes sociales. Varios usuarios señalaron que la elección del color coincidía con el distintivo de la gestión quilmeña.
Obligado a entregar las llaves de su despacho a la diputada bonaerense electa por Unión por la Patria, Mayra Mendoza, el legislador marplatense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, decidió pintarlo completamente de violeta antes de dejarlo.
La acción fue compartida por el propio Castello en redes sociales, donde no faltaron las reacciones de usuarios que le recordaron que el violeta es el color identitario de la gestión de Quilmes desde 2019, año en que Mendoza alcanzó la intendencia como referente de La Cámpora.
“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, explicó Castello. Con ironía, agregó: “Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”.
Enseguida, varios usuarios señalaron que la elección del color coincidía con el distintivo de la gestión quilmeña y deslizaron que la “manito de pintura” podía interpretarse como un favor para la intendenta saliente.
“Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en el municipio de Quilmes”, comentó un usuario en la publicación. Castello respondió: “Viste que soy un buen vecino”, según consignó en el intercambio digital.
