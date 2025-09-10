La Cámpora relativiza el triunfo de Kicillof y le niega el mérito de la victoria
Las diferencias quedaron en evidencia en la noche del domingo, cuando sectores de la militancia corearon “Axel conducción” durante los festejos.
A pesar del contundente batacazo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, que dejaron a Axel Kicillof como principal ganador, dirigentes de La Cámpora evitaron reconocerle al gobernador el mérito de la estrategia que definió el escenario electoral.
Con más de 13 puntos de diferencia frente a La Libertad Avanza, el mandatario bonaerense defendió su decisión de desdoblar los comicios provinciales, medida que había generado un fuerte cruce interno con la organización kirchnerista.
Sin embargo, referentes camporistas como Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli insistieron en que el resultado fue “multicausal” y que el desdoblamiento no fue la mejor estrategia.
“Somos consecuentes con lo que dijimos en ese momento, en octubre la situación económica iba a ser más difícil y hubiese convenido un solo esfuerzo, una sola elección”, sostuvo Mendoza. En la misma línea, Tignanelli advirtió que “con dos elecciones hay dos discursos distintos” y pidió reforzar la unidad bajo la conducción de Cristina Kirchner.
Consultados al respecto, los camporistas remarcaron que la jefatura política del peronismo sigue en manos de la ex presidenta. “Nuestra conducción se llama Cristina Fernández de Kirchner”, reafirmaron.
El debate sobre el desdoblamiento también generó cruces entre el kicillofismo y referentes camporistas. La senadora Anabel Fernández Sagasti vinculó la decisión del gobernador con la condena a Cristina en la Causa Vialidad y aseguró que un calendario unificado podría haber postergado el fallo de la Corte.
Mientras tanto, el peronismo bonaerense busca capitalizar la victoria territorial de los intendentes de cara a los comicios nacionales de octubre. “Todos van a trabajar para ganar y derrotar contundentemente las políticas de este gobierno que hambrea al pueblo”, expresó Tignanelli, al ratificar la unidad de la militancia pese a las tensiones internas.
Fuente: Diputados bonaerenses
