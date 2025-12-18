La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó esta semana su primera sesión con la nueva composición que se extenderá hasta diciembre de 2027, en una jornada que, lejos de limitarse a la jura de los nuevos legisladores, estuvo marcada por fuertes discursos políticos y cruces en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El inicio estuvo signado por el regreso del peronista Alejandro Dichiara a la presidencia del cuerpo, tras un acuerdo entre La Cámpora y el Frente Renovador. La sesión sufrió un breve cuarto intermedio por desprolijidades en el tratamiento sobre tablas, antes de avanzar con proyectos de bajo impacto y abrir el debate político.

Desde el Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo encabezaron las críticas más duras contra la reforma laboral, a la que calificaron como un retroceso para los derechos de los trabajadores. Ambos marcaron el perfil que tendrá el FIT en la Legislatura: oposición tanto al Ejecutivo nacional como al provincial, con discursos confrontativos.

Por La Libertad Avanza, los diputados Francisco Adorni y Nahuel Sotelo defendieron la gestión de Javier Milei. Sotelo sostuvo que la reforma “genera empleo formal y digno”, mientras que Adorni reclamó que “el servicio público esté al servicio del privado”, anticipando un rol activo del bloque libertario en el recinto.

En el oficialismo, Soledad Alonso y Mayra Mendoza salieron al cruce de los libertarios y respaldaron el modelo kirchnerista, con Mendoza debutando como diputada con un discurso en defensa de Cristina Kirchner. En tanto, Lucía Iañez se centró en la modificación de la Ley de Adopción, una de las iniciativas que logró amplio consenso.

El PRO, la UCR y los espacios dialoguistas también hicieron oír su voz. Alejandro Rabinovich cuestionó al kirchnerismo y respaldó con matices la gestión nacional, mientras que los bloques radicales acompañaron cambios en la Ley de Adopción. Así, la primera sesión dejó expuesto el mapa político de la Cámara: un escenario atravesado por la disputa nacional y con el 2027 ya en el horizonte.

Fuente: Diputados bonaerenses