Zeballos y Granollers tienen rivales para el debut en París
Los número 1 del mundo vuelven a competir en el Master 1.000 parisino y tienen rivales confirmados.
Los número 1 del mundo vuelven a competir en el Master 1.000 parisino y tienen rivales confirmados.
Horacio Zeballos alzó un nuevo título internacional, el número 21 de su carrera y el primero del año al imponerse en la final del Master 1.000 de Roma.
El debut de los máximos favoritos del cuadro fue ante los Alternates brasileros Thiago Monteiro y Thiago Seyboth Wild con triunfo por 6-2 y 6-3.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers vencieron a los número 1 del mundo en la final del torneo madrileño por 6-4 y 6-3 para volver a ganar un torneo de gran nivel luego de 9 meses.
En menos de una hora de partido, la dupla que supo ser número 1 del mundo venció a los locales McDonald y Quinn por un doble 6-2 para llegar a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.
El tenista marplatense junto a Marcel Granollers son los números 1, después de vencer a Nys-Zielinski por 4-6, 6-2 y 16-14. Es el primer argentino en llegar a ese lugar en la rama masculina.
El marplatense Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers, ganaron el Challenger de Phoenix en los Estados Unidos y van recuperando confianza de a poco.
El marplatense Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers lograron un nuevo triunfo en el último Grand Slam de la temporada y están entre los ocho mejores.
El marplatense y el español perdieron en el partido decisivo del certamen que se disputó en Buenos Aires ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-2 y 7-6 (6).
Después de que Horacio Zeballos llegara a lo más alto del Ranking ATP de Dobles, su padre habló con Marca Deportiva sobre sus sensaciones: "Es una grata alegría que toda su pasión se canalice de esta forma".
El marplatense Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers vencieron en tres sets a Frantzen-Haase para meterse en las semifinales del Gran Slam estadounidense.
Te ofrecemos un repaso por el largo camino ATP de Zeballos en el dobles donde hoy es el mejor del mundo. Desde su debut con Juan Martín del Potro hasta los compañeros que fue teniendo en su carrera profesional.