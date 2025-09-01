Horacio Zeballos y Marcel Granollers lograron dar un nuevo paso en el cuadro de dobles del US Open y ya están en los octavos de final buscando repetir el protagonismo que habían tenido en la versión 2024 del torneo.

Esta vez, tuvieron una rápida resolución del encuentro frente a los estadounidenses Mackenzie McDonald e Ethan Quinn a quienes dejaron afuera por un doble 6-2 en apenas 56 minutos de juego en el estadio 17 del complejo norteamericano.

Además de aprovechar muy bien los puntos de quiebre, hubo un factor preponderante para el juego del argentino y el español que fueron los winners. A lo largo del partido, lograron 33 tiros ganadores contra sólo 12 de sus rivales. Eso le permitió generar dos quiebres por set para cerrar el duelo rápidamente y pensar en el siguiente paso.

Ahora, en el horizonte aparece otra dupla que quiere el pase a los cuartos de final, conformada por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski que vienen de un gran triunfo ante el portugués Cabral y el austríaco Miedler por un doble 6-4.

Con la victoria de hoy, ya igualaron la actuación del 2024 donde perdieron en cuartos de final por lo que ahora tratarán de cruzar ese umbral para sumar puntos que les permitan seguir creciendo en el ranking de la ATP.

