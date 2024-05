Ser el número 1 del mundo en tenis es una tarea más difícil que en cualquier otro deporte. Al llegar por ranking es necesario tener consistencia y no cesar en la búsqueda como lo ha hecho durante muchos años el marplatense Horacio Zeballos para hoy ser parte de la historia grande del tenis argentino.

El presente se construyó durante 21 años de experiencia dentro del circuito internacional, desde los primeros torneos ITF hasta los grandes escenarios mundiales donde hoy Zeballos es respetado y admirado. Tuvo tantos compañeros como experiencias y todo ayudó a construir el lugar que hoy se ganó entre los mejores de la historia del tenis de nuestro país.

INICIO CON COMPAÑERO DE LUJO

El primer antecedente que la ATP tiene sobre la participación oficial de Zeballos en dobles es en Agosto de 2003 cuando se presentaron al F1 de Buenos Aires. En ese torneo tuvo como compañero nada menos que a Juan Martín Del Potro que tenía apenas 14 años. El marplatense no era mucho más grande, pero ya había cumplido los 18. Fueron eliminados en primera ronda.

Mientras seguía jugando torneos de ese nivel y ganando experiencia, en noviembre de 2004 jugó su primer Challenger en Buenos Aires con Eduardo Schwank como compañero. Llegaron hasta los cuartos de final.

Un año después, en febrero, conseguiría su primer título en el F1 de Portugal junto con Agustín Tarantino pero en superficie dura; antes de empezar a jugar una serie de torneos con una de las parejas más prolíficas que tuvo: el uruguayo Pablo Cuevas. Con él ganó el F3 de Buenos Aires y el F4 de Córdoba además de alcanzar otra final. Luego se quedarían con el F5 de Barranquilla junto Luciano Vitullo después de haber alcanzado tres partidos por título con derrotas.

UN PASO HACIA LOS CHALLENGERS

En 2006 comenzó otra etapa. Afianzado luego de ganar el F1 de Colombia con Pablo Cuevas y el Argentina F6 con Leandro Migani; empezó a probar suerte en los Challengers. Jugando con Del Potro como compañero se cruza por primera vez en el Circuito con Marcel Granollers y los elimina del torneo en Segovia, España. Luego se volverían a enfrentar en el Challenger de Vigo donde Zeballos jugó con Augustin Gensse y perdieron la final ante Granollers y Pablo Andújar. Sin embargo sería un año que se cerraría bien porque en noviembre ganó su primer título de dobles en el Challenger de Nápoles y junto a Cuevas.

La experiencia empezaba a servirle porque en 2007 ganó 6 Challengers y perdería otras cuatro finales. Los que ganó fueron en México con el brasilero Marcelo Melo, Campos Do Jordao en Brasil y Manta (USA) con Eduardo Schwank, y Florianópolis, Medellín y Turín con el uruguayo Cuevas.

Pero siempre se animaba a más. Ese año jugó su primera qualy de Wimbledon con el estadounidense Paul Capdeville (eliminados) y su paso inicial en torneos ATP 250 en Viña del Mar junto a Hugo Armando. Perdieron en primera rueda frente a Máximo González y “Pico” Mónaco, pero seguía sumando.

En el 2008 estaba en plena búsqueda. Empezó jugando torneos del Circuito ATP en Sudamérica pero sin suceso y tampoco tenía un compañero fijo. Sumó dos finales perdidas y recién a fin de año, volvió a alzar un título en el Future 15 de Italia junto al belga Rubén Bemelmans.

EMPIEZA A CODEARSE CON LOS GRAND SLAM

El 2009 fue un año intenso. Granollers junto a Alberto Martín lo eliminó en segunda rueda del ATP 250 cuando jugaba con Eduardo Schwank, pero después seguiría sumando títulos Challenger. Ganó con Sebastián Prieto los torneos de Santiago de Chile, Bogotá en dos oportunidades y Cali. Luego con Santiago González en San Luis Potosí y con Cuevas en Burdeos.

Sin dudas, a pesar de los títulos, habría otro punto fuerte. Juega su primera rueda de un Grand Slam junto a un referente como Lucas Arnold y quedan eliminados en el partido inicial.

Disputar alguno de los cuatro grandes, empezaba a ser más frecuente. En 2010 abrió el año con Leonardo Mayer jugando el Australian Open y llegó hasta tercera ronda. Ese mismo año llegaría su primer título ATP 250 en dobles junto a Sebastián Prieto en Buenos Aires. Además de eso, debutaría en Copa Davis junto a David Nalbandian ganando ante Suecia y con Eduardo Schwank ante Rusia. También tuvo una experiencia en Wimbledon con Mayer.

CUATRO AÑOS BUSCANDO PAREJA ESTABLE

Si bien seguía ganando y escalando en el ranking, estaba en la búsqueda de un compañero que pudiera ser estable para el circuito aunque también alternaba presentaciones en singles. En 2011 ganó Santiago de Chile con Máximo González, el ATP 250 de Munich con el italiano Simone Bolelli y el Challenger de Génova con Dustin Brown. Además, jugó el US Open con Julian Knowle llegando hasta segunda ronda.

En 2012 tampoco encontró pareja fija. Ganó el Challenger de Bucaramanga con Ariel Behar, Salinas con Martín Alund, Praga con Lukas Rosol y luego San Juan y Buenos Aires nuevamente con Alund. En medio alcanzó los cuartos de final de Roland Garros junto al austríaco Oliver Marach pero cayeron frente a los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan.

Martín Alund y Horacio Zeballos ganadores en el 2012.

El 2013 no fue un año muy prolífico en dobles dentro del Circuito porque estaba muy activo en singles donde ganó su único título. Fue aquella recordada final del ATP 250 de Viña del Mar en polvo de ladrillo donde superó nada menos que a Rafael Nadal. De todas maneras, esa temporada llegó a semifinales de Roland Garros con Pablo Cuevas (su mejor resultado hasta el momento) y además logró triunfos por Copa Davis junto a Nalbandian contra Alemania y Francia pero cayó junto a Carlos Berlocq en República Checa.

Su vuelta al triunfo en el circuito de dobles sería en 2014 donde ganó dos Challengers. Uno en Aix-en-Provence, Francia con Diego Schwartzman y otro en Mestre, Italia con el uruguayo Pablo Cuevas.

PERALTA, EL PRIMER GRAN COMPAÑERO

En 2015, la carrera en el dobles de Zeballos da un vuelco. Después de ganar con Guillermo Durán los Challengers de San Luis Potosí, Savannah en Estados Unidos, Furth en Alemania y Génova, se alzó con la victoria en Moscú junto a Renzo Olivo venciendo en la final al chileno Julio Peralta que estaba jugando con el estadounidense Matt Seeberger.

Ahí comenzaría otra historia. Se conoció con el jugador trasandino y eligieron jugar juntos. En el primer torneo, el Challenger de Corrientes, se consagraron campeones en julio de ese año y luego ganarían Bogotá y Buenos Aires.

Sería sólo el inicio de la saga. El 2016 trajo consigo las victorias en el Challenger de Bucaramanga, el ATP 250 de San Pablo y el ATP 250 de Gstaad (Suiza). En medio se impuso con Andrés Molteni en el ATP 250 de Atlanta (USA) y volvió a jugar con Peralta para ganar los Challenger de Génova, Buenos Aires y Santiago de Chile además del ATP 250 de Metz.

Horacio Zeballos y Julio Peralta en Metz.

Algo estaba en construcción y empezarían los grandes desafíos. Ganaron en 2017 el ATP 250 de Houston y llegaron a la final de Winston-Salem y St. Petersburgo. El pico más alto que alcanzaron fue llegar a los cuartos de final de Roland Garros perdiendo ante los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal (luego los N° 1 del mundo).

La etapa de gran crecimiento junto a Julio Peralta llegó hasta finales del 2018, año donde se impusieron en el ATP 250 de Bastad (Suecia) y lograron el primer título ATP 500 en Hamburgo. En medio, ganaría el ATP 250 de Buenos Aires con Molteni.

NACE LA LEYENDA

A partir del 2019, la historia volvería a dar un cambio contundente. Mientras tanto seguía acumulando trofeos. Volvió a ganar Buenos Aires pero con "Machi" González y alcanzó los cuartos de final del Australian Open con Lukasz Kubot. También se dio el gran lujo de ganar su primer Master 1000 junto al croata Nikola Mektic en Indian Wells y llegó a la final de Monte-Carlo con González.

En agosto llegaría la primera prueba junto a Marcel Granollers. Empezaron a lo grande porque debutaron en el Master 1000 de Canadá y se quedaron con el título. Un par de semanas después llegarían a la final del US Open donde cayeron con los colombianos Cabal-Farah. Nada menos que la primera final en un grande. Algo importante se estaba construyendo.

En el 2020 ganarían Buenos Aires y Río en la gira sudamericana, además de una final en Kitzbuhel (250). Sería sólo para entrar en calor antes de ganar el Master 1000 de Roma y ya adjudicarse la primera clasificación a las Nitto Finals que por entonces se realizaban en Londres. Llegaron hasta semifinales donde cayeron con Mektic y Koolhof.

Zeballos y Granollers campeones del Master 1000 de Madrid 2021

Ya no cambiaba tanto de pareja si no era extremadamente necesario porque había encontrado la estabilidad. El 2021 fue muy bueno con triunfos en los Master 1000 de Madrid y Cincinatti, pero además final de Wimbledon y cuartos de final en el US Open. En medio, los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde vivió una experiencia distinta a la del circuito jugando dobles masculino con Andrés Molteni y mixto con Nadia Podoroska. A fin de año, otra vez las Nitto Finals en Turín y otra vez, semifinalistas.

Zeballos en el doble mixto de Tokio 2020 con Nadia Podoroska

En el 2022 logran otro hito destacado con el español: se consagran campeones del ATP 500 de Halle que se disputa sobre césped. Esa temporada, además estuvieron en semifinales del Australian Open y de Roland Garros. Con Fabio Fognini disputaría la final del ATP de Buenos Aires. También, con buenos rendimientos, llegarían a la ATP Finals pero no pasarían la instancia de Round Robin.

El 2023 sería otro gran año para seguir ratificando el buen nivel. Reiteran semis del Grand Slam australiano y en Roland Garros, pero le agregan una final de Wimbledon donde cayeron ante Koolhof y Skupski. Habían perdido la final en Buenos Aires y tuvieron revancha en el Master 1000 de Shanghai donde vencieron a Bopanna-Ebden en la final. Cada vez más cerca de todo, también lograron un histórico pasaje a la final de la Nitto Finals ante Rajeev Ram y Joe Salisbury donde terminaron perdiendo.

Era el momento. El 2024 les traería buenas sensaciones desde el inicio con tres finales perdidas pero mucho por ganar. Estuvieron cerca en el ATP 250 de Auckland y en Buenos Aires. Volvieron a caer en una final del Grand Slam en Indian Wells ante Koolhof y Mektic por lo que quedará esa materia pendiente.

El éxito se terminó construyendo en base a una larga trayectoria porque hoy son los número 1 del mundo luego de un proceso extraordinariamente largo donde las experiencias y conocimientos se acumularon para saber aprovechar las situaciones que el tenis les ponía delante. La historia le había dado un lugar preponderante al ser el argentino con más título de dobles (20) de los cuáles 8 ganó con el español. Ahora rompe una nueva barrera y están en condiciones, como dupla a vencer, de obtener los logros que todavía le quedan por alcanzar.