En un partido durísimo, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, lograron dar un paso más dentro de cuadro principal del US Open y se metieron en los cuartos de final del certamen.

Ahora, instalados entre las mejores ocho duplas del certamen, un filtro difícil de superar a punto tal que las dos duplas de argentinos (Machi González y Andrés Molteni, como Tomás Etcheverry junto a Camilo Ugo Carabelli), quedaron en esa instancia; buscarán meterse en las semifinales en búsqueda del segundo Grand Slam de sus carreras.

En el duelo por octavos de final ante el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski; tuvieron que remontar un inicio adverso para llevarse el triunfo luego de 2 horas y 18 minutos de partido. Fue 6-7 (1), 6-3 y 7-6 (10-4) para lograr una valiosa victoria.

La precisión en los momentos de mayor tensión fue clave porque el partido tuvo sólo un quiebre en el segundo set, pero luego fueron set a set hasta los tie breaks muy parejos incluso con la cantidad de winner con 46 para los ex número 1 del mundo y 44 para los rivales.

En los cuartos de final, tendrán como rivales al alemán Constantin Frantzen y el neerlandes Robin Haase que vienen de eliminar a Etcheverry y Ugo Carabelli por 6-3 y 6-4 en el día de ayer.

El duelo tendrá lugar en el último turno del día y como parte del cronograma de la Cancha 11 del complejo estadounidense.