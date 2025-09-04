El US Open sigue teniendo buenas sensaciones y resultados para la dupla que integran el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Esta noche superaron una nueva instancia para meterse en semifinales y mejorar lo que habían hecho en 2024.

Ads

Ahora en esta instancia, aspiran a lograr el segundo Grand Slam jugando juntos siendo los jugadores de mejor ranking que han quedado en la competencia luego de que fueron eliminadas las primeras cuatro duplas de la pre-clasificación.

Por los cuartos de final se tuvieron que medir con el alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase y tuvieron que dar batalla en otro partido largo que se extendió durante 1 hora y 55 minutos. Finalmente fue 7-5, 3-6 y 6-3 para ganarse la posibilidad de avanzar a una ronda definitiva sumando puntos importantes en la carrera por estar en las ATP Finals de este año.

Ads

Puede interesarte

Durante el partido, hubo estadísticas que fueron favorables a la dupla europea como los aces (10 contra 4) y también los winners (47 contra 39). Sin embargo, en los momentos que más lo necesitaron, los ex número 1 del mundo fueron efectivos. Quebraron el saque de sus rivales en dos oportunidades y sólo perdieron el servicio en el único punto que tuvieron en contra.

El jueves tendrán que volver a la cancha para jugar nada menos que las semifinales en el último turno del Louis Armstrong Stadium, la segunda cancha de importancia en el torneo y se tendrán que enfrentar con los ganadores del duelo entre los franceses Doumbia-Reboul (15) y los estadounidenses Cash-Tracy.

Ads