La vida de Horacio Zeballos parece sacada de un guión cinematográfico. Siempre con un perfil muy bajo y peleando con adversidades como todo tenista en su carrera, el marplatense sigue profundizando su condición de mejor doblista argentino de la historia y será muy difícil superarlo. Está dejando la vara muy, muy alta.

Este sábado logró su segundo Grand Slam. Si, a los 40 años y después de toda una carrera donde había jugado tres finales y no habían podido ganarlas con su compañero, el español Marcel Granollers. Pero si hay algo que los caracteriza es seguir intentándolo, todo el tiempo y de la forma que sea; seguir intentándolo.

El 7 de junio de este año, rompieron la pared ganando Roland Garros, el emblemático Grand Slam en polvo de ladrillo y a partir de ahí, fueron directamente a Wimbledon donde llegaron hasta las semifinales. El 10 de julio jugaron el último partido juntos en esa previa de la final perdiendo ante los británicos Glasspool y Cash.

Desde ese día, no volvieron a jugar juntos un partido oficial hasta el 30 de agosto cuando se presentaron por la primera rueda del US Open. En medio, una fascitis plantar de Granollers los dejó sin oportunidades de jugar torneos previos al último “grande” de la temporada. En medio de estos 52 días, Zeballos sólo jugó dos partidos oficiales con Austin Krajicek en el Master 1.000 de Toronto y decidió esperar a su compañero.

Esa inactividad no los perjudicó en lo más mínimo porque a pesar de que apuntaban a ver si podían jugar Cincinnati antes de ir a Nueva York, prefirieron esperar y presentarse directamente en el torneo que los podía seguir confirmando como una de las duplas más fuertes del circuito, más allá de los rankings.

Hablando de ello, con este gran triunfo, los puntos sumados les permitirán avanzar hasta el quinto y sexto puesto para Zeballos y Granollers; respectivamente. Y eso que no jugaron durante casi dos meses con dos Master 1.000 en el camino.

Un presente extraordinario para la dupla que se conoce tanto y tiene tan buena relación tanto dentro como fuera de la cancha, que no necesita estar en ritmo constantemente. Fueron a uno de los cuadros más competitivos del año, lo ganaron y demostraron su preparación también, porque tuvieron varios partidos por encima de la línea de las dos horas de juego.

Ahora Zeballos está en viaje rumbo a Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis pero en su cabeza retumban los éxitos alcanzados que se le habían negado en toda su carrera y ahora, en 92 días logró dos Grand Slam que les aseguran por sexto año consecutivo jugar las ATP Finals donde ya han alcanzado la final. Ahora irán por un nuevo logro y por romper otra barrera, parece que el 2025 es EL año para la dupla.