liga profesional

Leito cuestionó el intento de golpe a Tinelli

El presidente de Atlético Tucumán defendió al titular de la LPF. Se mostró en contra de Malaspina y Arboleya y de otros dirigentes que pidieron la remoción. Sostuvo que no hubiera pedido algo similar con Tapia. En tanto, llamó a debatir "muchas otras cosas que son más importantes que esa".