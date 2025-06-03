liga profesional

La primera incorporación de Aldosivi sería un viejo conocido
El uruguayo Federico Gino llegaría hoy a Mar del Plata tras salir libre del fútbol griego.
El uruguayo Federico Gino llegaría hoy a Mar del Plata tras salir libre del fútbol griego.
El defensor de Aldosivi sufrió una lesión en el pubis y se perdería, al menos, los duelos ante Sarmiento, Tigre y Argentinos Juniors.
El “Tiburón” de Charlier recibe mañana a partir de las 15:30 a un Racing necesitado.
El “Tiburón” cayó 2-0 ante Sarmiento en Junín y quedó en el fondo de la tabla anual y de promedios.
Los cordobeses consiguieron el ascenso a la Primera División del fútbol argentino
Mientras el “Tiburón” se prepara para el duelo de Copa Argentina, el club confirmó que su vínculo se mantendrá hasta el 2026.
El mediocampista cordobés fue citado por primera vez para el partido de este sábado ante Banfield, en el Minella. Su recorrido en el club comenzó en 2019 tras una prueba en inferiores.
Finalmente, el jugador que llega desde Independiente fue oficializado como incorporación para el equipo de Martín Palermo para toda la temporada.
El equipo de Martín Palermo que de a poco empieza a recuperar jugadores, cayó 1-0 ante el equipo tandilense que milita en la Primera Nacional. El único gol fue de Rojas en la primera parte y pudieron sumar minutos varios jugadores por primera vez. En el segundo tramo de la práctica, los marplatenses
El presidente de Atlético Tucumán defendió al titular de la LPF. Se mostró en contra de Malaspina y Arboleya y de otros dirigentes que pidieron la remoción. Sostuvo que no hubiera pedido algo similar con Tapia. En tanto, llamó a debatir "muchas otras cosas que son más importantes que esa".
El mediocampista sufrió un golpe en la última práctica y tiene una fractura en uno de los dedos de su pie. No fue incluido en la lista, pero viajará a Buenos Aires para hacerse estudios. Otra baja sensible que tendrá Gago para el partido ante Huracán.
El “Tiburón” dio a conocer su lista de concentrados para el partido del viernes a las 16.45 ante Colón de Santa Fe en el Estadio “José María Minella”. Vuelven a ingresar en consideración Francisco Grahl, Pablo Becker y Leandro Maciel.