El exentrenador de Aldosivi, Mariano Charlier, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) tras confirmarse su salida del club y compartió sus sensaciones sobre el paso por la Primera División.

“Estoy muy tranquilo, estoy bien, mucho reconocimiento, mucho mensaje de apoyo desde ayer después del mediodía que nos dieron la noticia hasta ahora. Eso realmente me enorgullece porque muchos mensajes de gente del fútbol, obviamente local más que nada, y también ya a nivel nacional, de los jugadores, del plantel, así que de ese lado tranquilo. Después en cuanto al análisis, al balance, pasará más adelante. Ahora a esperar y ver si todo este proceso que tuvimos en primera división nos abre la puerta a algún otro lado”, aseguró.

Respecto de su salida, Charlier reconoció: “Yo sabía que al haber pasado seis partidos sin ganar, estábamos tecleando. Pero también hablando con los dirigentes, valoraba mucho cómo jugaba el equipo, que hubo varios partidos, sobre todo los de local, podríamos haber tenido un resultado mejor al que tuvimos. Y después también estaba el partido con Boca, que me habían dicho que se podía perder. Entonces yo pensé que el partido con Sarmiento llegábamos y ahí sí tenía bien claro que era un partido bisagra. Tal vez a Sarmiento podíamos llegar, pero los dirigentes tenían otra decisión tomada, otra expectativa. Y también los entiendo, los respeto”.

El DT también admitió que la falta de eficacia ofensiva fue una de las falencias del equipo en el segundo semestre: “Yo me quedo con una frase que también la utilizaba mucho Jorge Carranza en la previa de los partidos en la semana, el insistir en insistir. Porque cuando vos ves que el grupo responde, que se entrena bien, que hay apoyo, que las cosas y los planteos de los juegos de los partidos me parece que son buenos y lo que termina faltando es en gol”.

En ese sentido, dejó palabras de reconocimiento para sus jugadores: “Yo estoy súper agradecido a los jugadores. Ahora a las 2 de la tarde voy a ir al club a charlar con ellos, a despedirme y agradecerles. Ellos se empezaron a ser propios de una idea que nosotros le fuimos transmitiendo y la defendieron a muerte. Yo no sentí nunca que haya alguien que haya tirado para atrás o que no haya dado todo lo que puede dar las cosas”.

Finalmente, se refirió a lo que significó la experiencia en lo personal, tras dirigir la Reserva y dar el salto a la máxima categoría: “No sé si realmente llego a tomar la dimensión, pero un orgullo desde dónde vengo haber llegado a esta situación, así que de ese lado muy contento de enfrentar dos veces a Estudiantes, dos veces Argentino Junior, con todo lo que implica ese tipo de equipo”.