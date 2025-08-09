Este domingo a las 15, Aldosivi visita a Barracas Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio “Claudio Fabián Tapia” y tendrá a Darío Herrera como árbitro.

El "Tiburón" llega en un momento con necesidad de sumar. Viene de empatar 0-0 con Newell’s y de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors. En lo que va del torneo, todavía no pudo ganar, suma apenas dos puntos y está anteúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual. El equipo de Mariano Charlier necesita cortar la mala racha cuanto antes para no seguir complicándose con el descenso.

Respecto al último encuentro, Gonzalo Mottes volvería a la titularidad y acompañaría a Tomás Kummer en la zaga central mientras que Roberto Bochi regresaría al mediocampo. Además, aparece en la nómina Tobías Leiva, ya recuperado de su lesión en el tobillo.

Con este panorama, el conjunto del puerto si gana o iguala saldría de la zona de descenso. Del otro lado, el “Guapo” está tercero en la Zona A y viene de ganarle 3-1 a Banfield como visitante.

CONVOCADOS

- Jorge Carranza

- ⁠Tomás Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo González

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Gonzalo Mottes

- ⁠Natanael Guzmán

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Matías García

- ⁠Agustín Palavecino

- ⁠Santiago Laquidain

- ⁠Sebastian Moyano

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Franco Rami

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Facundo De la Vega

- ⁠Federico Gino

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Tobías Cervera

- ⁠Justo Giani

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Martín García

- ⁠Santiago Moya

