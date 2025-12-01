Estudiantes de Río Cuarto logró el último ascenso disponible a la máxima categoría del fútbol argentino al superar a Deportivo Madryn por 3-1 en el global. El “León” había marcado la diferencia en su casa con un sólido 2-0 y, tras el 1-1 obtenido ayer en el sur del país, selló su regreso histórico.

Los dirigidos por Iván Delfino volverán a jugar en Primera División después de 40 años, coronando una campaña destacada: finalizaron segundos en la Zona B con 60 puntos, quedando a un paso de disputar la final por el primer ascenso que finalmente obtuvo Gimnasia de Mendoza.

En el Reducido, Estudiantes dejó en el camino a Patronato, venció a Gimnasia y Tiro en Río Cuarto y avanzó a la final, con ventaja deportiva, tras igualar la serie ante el pincha de Caseros.

Con este logro, la provincia de Córdoba suma un nuevo representante en la Liga Profesional a partir de la temporada 2026.



