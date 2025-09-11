Aldosivi sufrió una baja sensible de cara a los próximos compromisos ya que Santiago Laquidain, quien venía siendo titular, se fracturó el pubis y estará, al menos, tres semanas fuera de las canchas. El defensor se perderá partidos importantes, entre ellos el duelo del sábado frente a Sarmiento en Junín que marcará el debut de Guillermo Farré como entrenador del “Tiburón”.

Además, Laquidain no podrá estar presente en los choques frente a Tigre y Argentinos Juniors, dos duelos claves en la lucha por sostener la categoría.

En conferencia de prensa, Farré llevó algo de tranquilidad al remarcar que todos los futbolistas que venían arrastrando diferentes lesiones ya entrenan a la par del grupo, por lo que Laquidain será el único marginado por cuestiones físicas.

La buena noticia para el DT es que Gonzalo Mottes, podría decir presente en el partido del sábado a las 21.15 ante el “Verde” de Junín.

