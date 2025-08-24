En el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura, Aldosivi visitará mañana lunes 25 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, desde las 19:15, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. El “Tiburón” todavía no ganó en este segundo semestre y necesita sumar fuerte para salir del fondo.

El equipo de Mariano Charlier viene de empatar 0-0 ante Belgrano y, gracias a la victoria de Atlético Tucumán sobre Talleres, sabe que con un triunfo o incluso con un empate podrá salir de la zona de descenso. Una motivación extra para un plantel que busca cortar la racha sin victorias.

Enfrente estará el “Pincha”, que llega golpeado tras la derrota 3-2 frente a Banfield. La última vez que se vieron las caras fue en Florencio Varela, por los octavos de final de la Copa Argentina, donde Aldosivi sorprendió y eliminó al conjunto platense en los penales.

El conjunto del puerto sabe que no podrá contar con Gonzalo Mottes por un desgarro, baja sensible en la defensa, ni con Alejandro Villareal por una lesión fascial.



Convocados

- Jorge Carranza

- ⁠Thomas Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo González

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Natanael Guzmán

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Emiliano Rodríguez

- ⁠Matías García

- ⁠Agustín Palavecino

- ⁠Santiago Laquidain

- ⁠Sebastián Moyano

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Jonathan Cabral

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Facundo de La Vega

- ⁠Federico Gino

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Tobías Cervera

- ⁠Justo Giani

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Martín García

- ⁠Santiago Moya

