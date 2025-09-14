En el debut de Guillermo Farré como entrenador, Aldosivi cayó 2-0 ante Sarmiento en Junín por la octava fecha del Torneo Clausura.

Ads

Durante la primera etapa, el “Tiburón” se apresuró y le entregó la pelota al local, que generó más peligro. A los 13 minutos, Gastón González desvió un centro desde la derecha pero la pelota pasó por encima del travesaño.

Luego, a los 16 minutos el palo salvó al conjunto visitante tras un remate de Joel Godoy. El mismo futbolista fue quien a los 38 minutos abrió el marcador con un golazo en la segunda jugada de un tiro libre.

Ads

Foto: Prensa Aldosivi

Puede interesarte

En el complemento, el “Verde” volvió a mostrarse superior y a los 13 minutos Morales la luchó entre los defensores y con una gran definición puso el 2-0.

El “Tiburón” quiso ganarlo con los cambios, pero no generó peligro real en el arco Acosta y de a poco Sarmiento fue consolidando su primera victoria como local en el Clausura.

Ads

Con esta derrota, Aldosivi quedó en la última posición tanto en la tabla de promedios como en la anual y estaría descendiendo. El próximo fin de semana tendrá otra final ante Tigre en victoria.