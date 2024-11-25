Paloma Bonzi en la Pre-Selección 3x3: "No me lo esperaba"
La marplatense Paloma Bonzi participó de una concentración pensando en la AmeriCup de la especialidad y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
La marplatense Paloma Bonzi participó de una concentración pensando en la AmeriCup de la especialidad y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El equipo nacional femenino, con la marplatense Laganá, superó a Costa Rica en su primer partido de los ASU2025. Mañana enfrentarán a Ecuador.
En una vibrante jornada desarrollada en el microestadio Domingo Robles, el conjunto capitalino se quedó con los títulos en ambas ramas. Peñarol presentó tres equipos y fue protagonista en la rama femenina.
La Selección Femenina de Basquet 3x3 se despidió de Caracas con el primer lugar. En tanto, el equipo masculino finalizó segundo tras una ajustada derrota ante el anfitrión.
Las selecciones masculinas y femeninas, con la marplatense Paloma Bonzi viajarán a Chile para disputar, del 21 al 27 de julio, una nueva etapa del exigente calendario internacional 3x3.
Los elencos nacionales se presentaron en el torneo U21 que se disputa en Venezuela. En el primer día de competencia, los equipos masculino y femenino no lograron avanzar a la final.
Las selecciones argentinas U21 y U23 de 3x3 continúan su preparación con vistas a las próximas competencias internacionales. Del 27 al 30 de junio realizarán una nueva concentración en General Pico.
La Selección Argentina de Básquet 3x3 logró la medalla de bronce en el torneo Internacional que se disputó en Asunción del Paraguay.
La marplatense Federica Laganá formará parte de una serie de entrenamientos de cara a los campeonatos internacionales que hay en el horizonte cercano.
La marplatense forma parte de la lista de convocadas en la rama masculina para la concentración que harán de cara a la AmeriCup de la especialidad que es el último torneo del año.
La marplatense que se consagró campeona del torneo local y está jugando y estudiando en USA, fue citada para la Nations League U23 de Basquet 3x3.
Este sábado, en Parque Primavesi, se realizó la sexta parada de “La Liga 3×3” en la icónica ciudad de la costa argentina, tanto masculino como femenino.