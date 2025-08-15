La Selección Argentina de Básquet 3x3 comenzó con su participación en los Panamericanos Junior tanto en la rama masculina como en la femenina. Federica Laganá tuvo un rol importante en el triunfo de las damas.

Ads

El torneo no da demasiadas oportunidades y mucho menos en la fase de grupos por lo que ganar en el primer encuentro era fundamental para las aspiraciones de medalla del equipo argentino.

El juego ante Costa Rica las tuvo siempre al frente a las argentinas para convertirse luego en triunfo por 17-13 teniendo a Delfina Gentinetta como máxima anotadora con 7 puntos a lo largo del encuentro.

Ads

Federica Laganá, por su parte, fue una de las primeras en aportar unidades y terminó acumulando 4 fruto de dos libres en dos intentos y 2 de 5 en tiros de un punto. Además, Violeta Maggi y Georgina Buzzetti sumaron tres puntos cada una para la causa argentina.

Este sábado, a las 10.30 horas, tendrán que enfrentar a Ecuador cerrando la participación en el Grupo B de la competencia. A partir de ahí, llegarán los cruces para definir medallas.

Ads

Cabe destacar que los caballeros, superaron hoy a República Dominicana por 21-10 con 8 puntos de Santino Mazzucchelli que fue el jugador más destacado.