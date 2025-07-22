Mar del Plata en los ASU 2025: se despidió la delegación
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
El Comité Olímpico Argentino (COA) hizo el Acto de Entrega de la Bandera Argentina y la despedida de Delegación. Habrá 17 deportistas marplatenses. Conocé quienes son.
Las selecciones argentinas U21 y U23 de 3x3 continúan su preparación con vistas a las próximas competencias internacionales. Del 27 al 30 de junio realizarán una nueva concentración en General Pico.
La marplatense Federica Laganá formará parte de una serie de entrenamientos de cara a los campeonatos internacionales que hay en el horizonte cercano.
La jugadora marplatense empieza esta semana la Nations League U23 de Básquet 3x3 representando a Argentina dentro de un equipo de 6 jugadoras. Su palabra antes de viajar.
La marplatense que se consagró campeona del torneo local y está jugando y estudiando en USA, fue citada para la Nations League U23 de Basquet 3x3.