Paloma Bonzi y Federica Laganá concentran con el 3x3 rumbo a la Nations League y el Panamericano Junior

Las selecciones argentinas U21 y U23 de 3x3 continúan su preparación con vistas a las próximas competencias internacionales. Del 27 al 30 de junio realizarán una nueva concentración en General Pico.