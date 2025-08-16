La Selección Argentina Femenina de Básquet 3x3 no pudo sumar triunfos en el segundo día de competencia en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y eso dejó a las chicas sin la oportunidad de ir por las medallas en el certamen.

En la última presentación de la fase regular perdieron ajustadamente con Ecuador y por eso en el cruce eliminatorio de cuartos de final, tuvieron que medirse con Paraguay que también se terminó imponiendo y logrando el pasaje a las semifinales.

El primer duelo ante las ecuatorianas, fue derrota por 13-11 en un parejo desarrollo de encuentro donde la marplatense Federica Laganá no pudo aportar unidades. La goleadora argentina fue Georgina Buzzetti que sumó 6 puntos.

El panorama no sería sencillo entonces porque había que enfrentar a las locales en el cruce de cuartos de final. En otro duelo muy cerrado hasta los últimos segundos, las paraguayas ganaron por 15-13 sin unidades nuevamente para la marplatense, pero con Buzzetti y Delfina Gentinetta sumando 7 cada una.

Ahora tendrá que jugar la reubicación del 5° al 8° puesto donde se medirán con el perdedor del cruce entre México y Uruguay que se da en el cierre del día.

