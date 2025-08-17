Un nuevo deporte cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El básquet 3x3 que tuvo a la marplatense Federica Laganá como protagonista; terminó en el sexto puesto.

En un día de doble participación en la reclasificación, el equipo argentino ganó un partido y perdió otro por lo que se quedó con la sexta colocación en el certamen.

En las semifinales de reclasificación, por la mañana, se enfrentaron con Uruguay donde pudieron volver a la victoria en el torneo. Fue un claro 17-7 con Delfina Gentinetta como máxima anotadora marcando 13 de los puntos argentinos, mientras que la marplatense Laganá no sumó unidades.

En el duelo final de campeonato, se enfrentaron con Chile buscando el quinto puesto del torneo, pero finalmente fue derrota 17-13 con Violeta Maggi y Georgina Buzzetti aportando 5 puntos cada uno.

Fue un sexto lugar para el equipo argentino femenino en esta incursión del Básquet 3x3 como modalidad dentro de los Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción y, a pesar de que querían luchar por las medallas no pudieron hacerlo.

