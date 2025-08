La Selección Argentina 3x3 U21 comenzó este sábado su participación en la Nations League, en la sede de Caracas, Venezuela. En esta primera jornada, el equipo masculino finalizó en el tercer puesto, mientras que el femenino ocupó la cuarta posición, en una competencia intensa que continuará este domingo con la segunda parada.

Las chicas abrieron la jornada enfrentando a México, en un encuentro friccionado que terminó 15 a 12 a favor del conjunto centroamericano. Delfina Gentinetta (5 puntos), Olivia Oltmann (4) y Federica Lagana (3) fueron las destacadas. En el segundo turno, y ya por el tercer puesto, Argentina cayó en tiempo suplementario ante Puerto Rico por 16 a 14. Los puntos fueron de Maggi (7), Gentinetta (4), Lagana (2) y Oltmann (1).

En el cuadro masculino, Argentina también debutó con una derrota, esta vez ante Puerto Rico por un ajustado 15 a 14, en un juego de alto ritmo y contacto físico. Adrián Lange fue el goleador con 9 unidades, seguido por Mazzucchelli (3), Ramallo (2) y Ciarrocca (1). En el duelo por el tercer puesto, el equipo se recuperó con una sólida victoria frente a México por 21 a 18. Mazzucchelli anotó 8 puntos, Lange 7, y Ramallo y Ciarrocca completaron con 3 cada uno.

Este domingo se disputará la segunda parada del certamen, que continuará reuniendo a los principales talentos U21 del continente en un exigente calendario internacional.

Fixture completo (hora argentina)

Domingo 13/7 – Parada 2

• Femenino: Argentina vs. Puerto Rico – 16.00

• Femenino: Argentina vs. Venezuela – 17.50

• Masculino: Argentina vs. México – 16.25

• Masculino: Argentina vs. Venezuela – 18.15

Lunes 14/7 – Parada 3

• Femenino: Argentina vs. Puerto Rico – 16.50

• Masculino: Argentina vs. México – 17.15

Miércoles 16/7 – Parada 4

• Femenino: Argentina vs. México – 16.50

• Masculino: Argentina vs. Puerto Rico – 17.15

Jueves 17/7 – Parada 5

• Femenino: Argentina vs. Puerto Rico – 16.00

• Femenino: Argentina vs. Venezuela – 17.50

• Masculino: Argentina vs. México – 16.25

• Masculino: Argentina vs. Venezuela – 18.15

Viernes 18/7 – Parada 6

• Femenino: Argentina vs. Puerto Rico – 16.50

• Masculino: Argentina vs. México – 17.15