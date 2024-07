Este lunes comenzará a disputarse en México la Nations League U23 de Básquet 3x3 donde el equipo argentino tiene a la marplatense Federica Laganá como parte del equipo.

Antes de viajar y durante su paso por Buenos Aires, para hacer los entrenamientos previos la jugadora de Peñarol que está estudiando y jugando en el básquet universitario de Estados Unidos, indicó que “estaba acá en Argentina, ya había vuelto de la universidad y me llega la convocatoria, así que estoy muy contenta con eso, fue también algo que me llevó para motivarme y seguir entrenando. Me da orgullo quedar en el equipo y tener la posibilidad de jugar un torneo con Argentina”.

Serán seis días de acción para los equipos argentinos tanto en rama masculina como femenina donde Laganá comparte el plantel con jugadoras con quien ya compitió representando al país. Ellas son Violeta Maggi, Delfina Gentinetta, Lara Tribouley, Melina Niz y Natassja Martina Kolff Martini. “Con las chicas, ya nos conocemos de procesos anteriores, así que por suerte no fue arrancar de cero. Y además de haber jugado en Rosario con Viole por ejemplo. Ya sabíamos cómo juega cada una, entonces el proceso fue bastante rápido. Las chicas vienen muy motivadas, con ganas de jugar, entonces va a estar bueno la verdad”.

Será un paso más en su carrera donde viene de tener una buena temporada en los Estados Unidos pero además, de atravesar sus últimos días antes de volver a Norteamérica para comenzar una nueva temporada de deporte y estudio en paralelo: “voy a jugar al torneo, me vuelvo y ya el 8 de agosto me voy para EE.UU. que empiezo a entrenar con las chicas en Tennessee, en la universidad Lincoln Memorial. El 20 de agosto comienzo las clases y ya hago vida normal allá en EE.UU. hasta mayo que estaría volviendo”, comentó sobre su futuro.