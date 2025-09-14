El sábado no fue un día más para los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se están desarrollando en Rosario porque empieza a terminarse esta iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA).

Mar del Plata volvió a tener una tarea destacada con sus deportistas que sumaron 13 medallas para Buenos Aires, entre ellas el oro de Khalil Profiti en Boccia, Facundo Novik en ParaTaekwondo y el de Agustín Peluso en Patín Carrera, pero además, hubo 4 de plata y 6 de bronce.

El atletismo tuvo su primer día de acción con medallas marplatenses. Franco Peidón fue tercero en los 1.500 metros y se llevó el bronce con un tiempo de 3:53.13 minutos mientras que en la misma prueba, Alexis Fourcades terminó en el sexto lugar.

El básquet 3x3 tuvo un sólo e intenso día de acción. El equipo femenino integrado por Juana Barrionuevo, Paloma Bonzi, Micaela Cervone y Ariana Lorenzo logró la medalla de bronce. Primero le ganaron a La Pampa por 18-13, luego cayeron con CABA por 21-1 y con Santa Fe por 22-15 por lo que no pudieron alcanzar la final, pero se quedaron con el tercer lugar.

El equipo masculino, en tanto, con Juan José Sosa Bravo, Emanuel llabaca, José Luis Marich y Joaquín Dasso debutó con triunfo ante Santa Fe por 21-20 pero luego cayeron con CABA 21-7 y ante La Pampa por 22-10. Con esos resultados, fueron cuartos.

La Boccia le dieron un doble podio a Mar del Plata. Khalil Profiti después de una muy buena fase regular, venció en semifinales al porteño Flores Valentini y en el partido decisivo al bonaerense Díaz para quedarse con la medalla de oro.

Otra dorada del día fue la de Facundo Novik en ParaTaekwondo que también pudo estar en una final y superar a Miguel Galeano de Entre Ríos en la definición por esa presea.

Por la otra llave, Malena Rivas había quedado fuera de la final ante el propio Díaz, pero luego en el partido por el tercer puesto dejó a Flores Valetini fuera del podio sumando una medalla de bronce para la ciudad.

El Karate también aportó lo suyo porque Aylén Yardin de destacada trayectoria ya con el Seleccionado Nacional, fue plata en la categoría de -68 kilogramos luego de caer en la final con la salteña Luján Selena.

El patín carrera tuvo una intensa jornada con mucha presencia marplatense destacada. Ramiro Persechini volvió a ser de lo mejor con dos medallas de plata en los 1.000 metros sprint y en los 10.000 por eliminación. En el caso de la segunda competencia, tercero terminó Enzo Cortadi; otro de los marplatenses.

En los 500 metros, Micaela Siri también se subió al podio con una medalla de bronce mientras que Agustín Peluso ganó el oro en esa misma competencia. La última presea fue para Milagros Calderón que en los 10.000 por eliminación fue tercera y ganó el bronce.

El Taekwondo tuvo una sola representante de nuestra ciudad y se vino con un podio. Antonella Mattei llegó a la final de la categoría de más de 67 kilos y allí perdió contra Victoria Rivas también bonaerense para quedarse con la medalla de plata.

Este domingo será el último día de acción donde nuevamente habrá mucha presencia marplatense en búsqueda de los últimos podios para la provincia.