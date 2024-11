La marplatense Paloma Bonzi tuvo un gran 2024 que terminó coronando con una convocatoria a la Pre-Selección Argentina de Básquet 3x3 de cara a la AmeriCup de la especialidad que se disputará en el mes de diciembre.

Luego de ser campeona del Torneo Federal con Independiente de Neuquén, participó de una concentración en el Cenard esperando por el llamado definitivo para ver si puede representar al país en la competencia continental.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), la jugadora de nuestra ciudad indicó que “estoy muy contenta por todo el año y que se cierre de esta manera la verdad que es un plus buenísimo”.

Su año no ha parado de mejorar, pero también se debió al trabajo que tuvo que hacer: “desde que llegué a Neuquén en abril, todas las cosas que fueron pasando fueron positivas. Jugamos la Liga Local que la ganamos, después estuvo el Argentino Sub-21 que también fue una linda experiencia porque viajamos a Rosario, nos quedamos con el subcampeonato, pero igual de todas maneras muy contentas por todo. Después el federal también fue excelente porque tanto dentro como fuera de la cancha nos llevábamos muy bien y fue un ambiente muy lindo también en el que convivimos”.

Después de jugar la misma competencia con Peñarol irse tan lejos de casa era un desafío enorme: “Cuesta estar lejos de la familia y los amigos, así que fue más difícil por ese lado. La gente de Neuquén, la verdad que tanto los dirigentes como los familiares, los papás de las nenas, todo siempre me acompañaron mucho, eso lo hizo muy llevadero”.

El premio a su esfuerzo llegó con una convocatoria para conformar el equipo de Básquet 3x3 pero con la particularidad que nunca había entrenado esta modalidad y que tampoco la llamaron por su trabajo específico en Independiente: “la verdad que no esperaba la convocatoria. Fue una sorpresa completamente, no lo esperaba para nada. Me costó mucho caer en donde estaba, como que no entendía mucho. Los entrenamientos estuvieron muy buenos, mucha intensidad pero yo no sabía con qué me iba a encontrar porque nunca entrené de tres por tres”.

Como jugadora marplatense aún en desarrollo pasa a ser un ejemplo para todas aquellas chicas que quieren seguir un camino profesional desde Mar del Plata: “Uno nunca uno nunca sabe cuándo pueden estar mirándote, así que siempre tenés que dar el máximo. Yo terminé viajando al Cenard porque fueron a ver un entrenamiento, ni yo sabía que estaban y terminé yendo ahora a la concentración. Ojalá sirva para demostrar que siempre se puede”, finalizó Bonzi.