Una vez más, los Juegos Panamericanos Junior tendrán una agenda interesante para los representantes marplatenses que incluyen un deporte que debuta y otro que cierra su participación.

El punto destacado que puede terminar con medalla es la presentación de la Selección Argentina de voley femenino que tiene en su plantel a Juana Giardini. Luego de la derrota en semifinales, tendrán que medirse con República Dominicana para no volverse de tierras paraguayas con las manos vacías.

Por otro lado, el Básquet 3x3 tendrá su primer encuentro de fase regular. El equipo argentino femenino integrado por cuatro jugadoras, tiene en sus filas a Federica Laganá. El estreno será desde las 10.30 ante Costa Rica y completará la primera instancia el sábado.

El squash, después de una jornada con dos medallas marplatenses, empezará la competencia por equipos donde tanto Santiago como Segundo Portabales integrarán el equipo masculino en búsqueda de las últimas medallas. El debut será a las 18 horas ante el ganador del cruce entre Perú y Paraguay.

CRONOGRAMA - Viernes 15 de agosto

10.30 hs. - Básquet 3x3 - Fase regular - Argentina vs. Costa Rica (Federica Laganá)

13 hs. - Voley Femenino - Partido por el 3° puesto - Argentina vs. República Dominicana (Juana Giardini)

18 hs. - Squash - Cuartos de final - Equipos masculinos - Argentina vs. Perú/Paraguay

