Actualizarán las jubilaciones y pensiones por decreto
Sin esperar al Congreso de la Nación, el Gobierno dispondrá desde abril un ajuste de acuerdo a la inflación y un ajuste de entre el 12 y 14 por ciento.
Sin esperar al Congreso de la Nación, el Gobierno dispondrá desde abril un ajuste de acuerdo a la inflación y un ajuste de entre el 12 y 14 por ciento.
Manifestantes que participaban de la movilización contra la Ley Bases realizaron inscripciones como “Fuera Milei” en el frente del edificio.
Centrales obreras locales se manifestaron en torno a la situación de discusión en el Congreso. Estiman que en Mar del Plata las planillas llegarán en 20 días.
Se trata de Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años. Es del barrio Hipódromo y desde 2021 vive en Lomas de Zamora.
Lo comentó la investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Ana Laura Catelén. A su entender, "la mini corrida nos deja ver que había algún problema en el tipo de cambio”.
La votación por la Ley Bases terminó en empate y la presidente del Senado, Victoria Villarruel, definió a favor. También tuvo dictamen el paquete fiscal.
Ante más de cien personas en la Asociación Judicial Bonaerense, ATE anunció una nueva jornada nacional de lucha con movilización al Congreso para este jueves 27 de junio.
El abogado laboralista Damián Bes destacó que hay puntos, como el cese de desempleo, que todavía no se sabe cómo se van a implementar.
El economista Ricardo Panza se refirió a las críticas que reciben algunos puntos de la Ley Bases y destacó la búsqueda de hacer menos gravosa la contratación de empleados.
El presidente de la organización, Guillermo Fasano, manifestó que "no es un momento para estar dudando".
Por la tarde, en la zona del Palacio comunal se espera una masiva protesta con el foco puesto en el congreso de la Nación.
Desde SICONARA mostraron “preocupación” ante los dichos del ministro, “porque ni siquiera se preocupa en interiorizarse”.