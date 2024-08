El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que la reforma laboral se reglamentará en breve, y desde sectores relacionados con la legislación en ese campo sostuvieron que hay dudas respecto de cómo se aplicarán diversas normas, más allá de que el problema actual de la falta de empleo no tiene que ver con la legislación, sino con “la realidad económica”.

El abogado laboralista Damián Bes consideró que la normativa abre un panorama con múltiples modificaciones que generan, además de dudas, un cambio de paradigma en la legislación laboral. En ese sentido dijo que “no se puede hacer una proyección de futuro, lo que el mercado está indicando es que nadie está tomando empleados porque no se avizora un aumento de las ventas. Y esto no tiene que ver con la legislación laboral, tiene que ver con la realidad económica”.

Ante esto, indicó que “la problemática de la reforma laboral es muy puntual, y cada Gobierno que viene ve cómo soluciona problemas que son de arrastre. En su asunción, el actual Gobierno planteó un decreto muy ambicioso, con una serie de reformas que no podían ser incorporadas por decreto de necesidad y urgencia, y cayeron por su propio peso en declaraciones de inconstitucionalidad que hasta hoy se sostienen”.

Puede interesarte

En declaraciones a Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, Bes consideró que “muchas de esas reformas que no ingresaron, entraron por la Ley Bases, y hoy como ley están aprobados una serie de puntos”. En ese contexto es que se inscriben el cese de desempleo, uno de los puntos que más dudas generan según su punto de vista.

Según adelanta la normativa, a partir de la aplicación de esta ley se establece la posibilidad de que los empleadores pongan un fondo de cese de desempleo. Esto generaría que el trabajador con sus aportes mensuales y el empleador con una cuota complementaria, aporten a un fondo.

“Un trabajador que se va por el motivo que se vaya, se llevaría ese fondo -explicó el abogado-. Con lo cual se desnaturaliza: estoy pagando por 30 empleados y los trabajadores por ahí no se van nunca de la empresa. A lo mejor se paga una indemnización, pero no se sabe cómo se va a aplicar. Y no es para todos los casos, si no para los empleadores que arreglen con los sindicatos ese método”.

Para el abogado uno de los puntos más polémicos es el del ceso de desempleo.

Además, Bes indicó que todavía hay discusiones sobre cómo se va a aplicar con los trabajadores que estén desde antes que se aplique la ley: “Hay tres posturas que se están enfrentando judicialmente a ver cómo se aplica en el tiempo esta ley. Hay quienes dicen que se va a aplicar inmediatamente, quienes dicen que se aplicará aun a las relaciones que se formaron antes de la Ley Bases, y otros que dicen que no se va a poder aplicar a las relaciones preexistentes”.

“Lejos de traer seguridad jurídica lo que tenemos es inseguridad jurídica sobre cómo se va a implementar en los hechos. Sobre un trabajador que está prestando tareas y su empresa pasa a la figura de cese de desempleo, no hay forma de que lo ingresen sin que complemente los años que ya trajo encima. Si no, es fuertemente perjudicial. Lo más lógico sería que fuese para las contrataciones nuevas”, consideró el letrado.

CAMBIO DE REGLAS

Para Bes, hay seis o siete puntos que son los que más van a impactar en la relación entre empleados y empleadores. Entre ellos, sobresale el hecho de que “hay una eliminación de todos los agravamientos indemnizatorios que existían por el trabajo mal registrado o sin registrar. Un trabajador que estaba registrado por cuatro horas, y trabajaba ocho, podía en vía judicial reclamar por esa diferencia. Hoy se plantea la derogación de esas leyes”.

Puede interesarte

“Además se deroga una serie de agravamientos indemnizatorios que afectan a un trabajador que no puede cobrar su indemnización porque su empleador lo despide o no le paga. Esto va a generar una transferencia de un sector a otro sector. Antes había una serie de compensaciones que ahora no están”, explicó el abogado laboralista.

El punto de vista del Gobierno es que será más tentador contratar trabajadores para los empleadores, pero para Bes se trata de “un empleador que tiene pensado contratar gente en negro, porque al buen empleador no le cambia nada. Argentina tuvo periodos donde esto se intentó, lo que puede generar es trabajo sin cobertura o registración”.

También genera polémica la figura del trabajador colaborador, que va a poder contratar hasta tres colaboradores sin que entre ellos tenga que haber una relación de dependencia. Para el abogado laboralista “todavía no se entiende qué quiere decir esta figura y estamos esperando el decreto reglamentario que explique cómo alguien va a trabajar para otra persona, pero no va a estar dentro de una figura de dependencia. Esto generó dudas porque no hay reglamentación clara. La duda es si ese colaborador se lesiona, quién se va a hacer cargo”.

Puede interesarte

Además, Bes comentó que ya se están recibiendo acciones judiciales por parte de los trabajadores en relación a la reinstalación del impuesto a las ganancias cuarta categoría, que había sido quitada el año pasado: “Los trabajadores habían considerado un derecho adquirido el no pagar impuesto a las ganancias y consideran que esta reinstalación los está afectando”.