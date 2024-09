Luego de la tensión que se vivió a comienzos de año entre el Gobierno y el sector de la pesca a partir de avances que proponía la Ley Bases original sobre el sector, la polémica se reavivó esta semana luego de que el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, insistiera con que la actividad aporta al Estado sólo el 0,15% de lo que recauda. Desde el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) aseguraron que el funcionario “desconoce” lo que genera la pesca y que “ni siquiera se preocupa en interiorizarse”.

El secretario general del gremio, Mariano Vilar, aseguró que desde el sector viven esta situación con “una mirada de mucha preocupación” porque según manifestó: “Queda a las claras el desconocimiento del ministro sobre lo que genera la actividad”.

“Y mucho más preocupante -insistió en diálogo con El Marplatense- porque ni siquiera se preocupa en interiorizarse. Luego de lo que quisieron hacer en enero con la Ley Bases, que era la entrega del Mar Argentino, siguen con la misma mirada. Nosotros nos ofrecimos, tanto los sindicatos como los empresarios, para trabajar en conjunto. Pero se ve que no es la idea”.

Puede interesarte

Para Vilar “es muy raro” lo que busca el Gobierno con repetir estos conceptos, a los que calificó como “sentimientos muy anti soberanía”. Y agregó que “no entendemos qué es lo que impulsa a tener ese tipo de iniciativa, porque incluso por más que el canon pesquero sea como él dice -aunque no es así porque no está informado-, no es lo único que aporta la pesca. Después están todos los derechos de exportación, el impuesto a las Ganancias”.

Según el referente de SICONARA, el tema de fondo tiene que ver “con la mirada que tiene el Gobierno con la primarización de la economía”, algo que para él en verdad “no sucede con la pesca”.

Para Vilar “la pesca hoy tiene un valor agregado en el producto final muy importante. Todo lo que es la industria alimenticia, se ve en Mar del Plata, la generación de puestos de trabajo, todo eso desaparecería. Creo que va por ese lado y sería un error muy grave”.

CRISIS

Con relación a la actual recesión que atraviesa la economía argentina, la actividad pesquera no es la excepción: “Puede que este año no haya sido el mejor año desde el punto de vista comercial y de rentabilidad porque uno no puede vender a lo que quiere, sino que está sujeto a los precios internacionales, ya que en su mayoría se exporta”.

Puede interesarte

Vilar insistió sobre los dichos de Sturzenegger, porque “quiere vender como que la pesca no aporta nada y que simplemente extrae el pescado de manera gratuita, lo cual es un error, porque incluso el canon de explotación pesquera va directamente ligado al precio de venta, a lo que se vende el pescado afuera”.

“Entonces la mano de obra que genera, el valor agregado que tiene al producto final, no es lo mismo lo que paga un filet, que un langostino pelado, que un langostino que está congelado a bordo. Todo eso mueve muchísima mano de obra, muchísimo empleado, tanto a bordo, como en tierra o en el Puerto”, explicó el sindicalista.

Para Vilar, en definitiva, la crisis es autoinfligida: “Por supuesto que esto está en crisis porque también el propio Estado genera eso. Al decir este tipo de declaraciones lo que da es incertidumbre al sector, lo que da es frenar inversiones, frenar futuros proyectos. Entonces ahora estamos con la cuotificación de la merluza, que ahí también se paga al momento de asignar la cuota y eso tampoco lo están diciendo. Esto pone en crisis al sector, tanto los empresarios como a los trabajadores”.