La economista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Ana Laura Catelén, puso en duda la continuidad de la desaceleración de la inflación, con motivo de la inestabilidad del dólar blue. A su vez, se refirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversariones (RIGI) y a la explotación de litio, “un bondi que se nos está pasando en la cara y no hacemos nada al respecto”.

Con la inflación como tema principal de cualquier conversación, la licenciada en Economía llevó su postura a “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7). En primer lugar, señaló: “Venimos en un proceso de desaceleración de la inflación, donde la pregunta es si puede ser sostenible, y lo que sucedió con el tipo de cambio en los últimos días nos indica que tal vez no tanto. El presidente se reía de aquellos que decían que había atraso cambiario, pero tuvimos una mini corrida que nos deja ver que había algún problema en el tipo de cambio”.

También sobre la subas y bajas del tipo de cambio, aclaró que tiene su origen en las “tensiones acumuladas, la liquidación de la cosecha gruesa que parece que nunca termina de arrancar y los controles cambiarios del cepo que hacen que esta dinámica se reproduzca en el tiempo y que haya una apuesta mayor a la devaluación”. De este modo, la docente explicó que al final la corrida es “beneficiosa” porque genera que el agro tenga “más incentivo” a la hora de exportar.

Sin embargo, dijo que existen otras cuestiones “a largo plazo” en las que debemos poner el ojo, como al RIGI. En este punto, detalló: “El RIGI está dentro de la Ley Bases y empieza a ganar lugar porque nos jugamos algo relacionado al largo plazo, los próximos veinte a treinta años. Y ahí vale la pena que saquemos la mirada de los títulos que dicen ´urgente´ o de los carteles rojos del noticiero para leer la letra chica de esto”.

Para Catelén, Argentina necesita un RIGI debido a que “no tenemos ese tipo de proyectos tan bien desarrollados y porque somos un país al que le cuesta mucho la estabilidad de las reglas del juego”. Por eso, subrayó que quienes realizan esas grandes inversiones “no cuentan con incentivos para hacerlas en nuestro país”.

A ello, agregó: “La pregunta es si está bien hecho ese régimen y si vale la pena que el Senado se tome un tiempo para discutirlo y haga algunas modificaciones. Yo creo que sí. Para saber si este régimen es bueno o malo, tendríamos que fijarnos si crea empleo y genera recursos fiscales, si es positivo en cuanto a la producción de divisas y si es bueno en la transferencia de tecnología. No obstante, cuando uno mira uno por uno estos ítems, este régimen no parece ser muy bueno”.

La investigadora le bajó el pulgar a cada uno de los ítems mencionados y remarcó la idea de que “este tipo de proyectos no traen muchos beneficios al corto plazo”, ya que refiere a inversiones que “tardan diez o veinte años en madurar” y está relacionado a “genenar acuerdos con un socio que ya está afuera, dándose la mano con ellos y pensando que va a tener asegurada una estabilidad”.

Y sostuvo que las inversiones estarían destinadas hacia el rubro de la minería, los hidrocarburos y el litio, pese a que indicó que ese último caso es “particular” porque es un recurso que “estamos subexplotando si nos comparamos con países vecinos” y Argentina tiene una capacidad exportadora “más importante de la que explota”, donde el problema es que “no puede generar los incentivos para atraer esas inversiones”.

“Lula firmó un incentivo a las inversiones que se hacen en darle tratamiento al litio ni bien se extrae para converirlo en reserva de energía. Eso triplica su valor. Brasil dice ´ellos van a empezar a explotarlo, pero no hacen nada hacia adelante…entonces, desarrollemoslo nosotros´. Se nos está pasando un bondi en la cara y no hacemos nada al respecto. Es peligroso porque es una apuesta a largo plazo y no lo podemos modificar por los próximos treinta años. Aunque entiendo que nuestro país tiene que utilizar sus recursos naturales, pero de manera inteligente y estratégica. Esto va de la manera opuesta”, concluyó la investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.