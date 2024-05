Con la inflación en retroceso, el Gobierno parece enfrentarse a otros asuntos igual de complicados de resolver, muchos de ellos relacionados con el mundo del trabajo. Uno de estos puntos está representado por los salarios, que no parecen ganarle a la inflación como aseguran desde el Ejecutivo, y otro está en la posibilidad de achicar los números de la desocupación y sumar más gente al sistema de trabajo registrado. En ese sentido, señalan como fundamentales algunas normativas incluidas dentro de la Ley Bases.

En este sentido, para el economista y docente universitario Ricardo Panza, la ley es “un ómnibus que tiene muchas cosas adentro, de herramientas, y algunas son más importantes que otras”. Allí remarcó la relevancia que le da el Gobierno a la “flexibilización laboral”.

Para el economista, el Gobierno busca que “no sea tan gravoso para las empresas contratar empleados. Donde un empleador contrata un empleado y le paga 100, le cuesta 154 en total. Y si lo hace en Estados Unidos le paga 100 y le sale 113,50. Esto hay que solucionarlo, pero hay que tocar ciertos intereses que está resultando difícil”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Panza aseguró que además hay otros aspectos, algunos no tan accesibles al ciudadano común como el régimen de grandes inversiones: “Está preparado para empresas que puedan hacer inversiones de 200 millones de dólares o más. Y se les trata de garantizar un marco regulatorio más o menos estable y un trato fiscal que no sea perjudicial por los próximos 30 años. Entonces han saltado muchos empresarios locales para decir que por qué estas mejoras no se las aceran a ellos”.

En cuanto a los cuestionamientos, tanto del sector empresarial como de integrantes de la oposición, el economista señaló que en realidad “hay aquí un tinte de impronta ideológica. Un barniz anti empresa extranjera, que a veces intenta proteger los intereses nacionales y lo único que consigue es generar algunas pocas cuestiones”.

Entre los argumentos de Panza, remarcó que “si esta ley está orientada a la minería, al desarrollo energético, hacia actividades que requieren grandes inversiones, qué empresa nacional tiene 200 millones para invertir. No hay ninguna. Si no tentamos a alguien para que venga el desarrollo, nunca va a venir”.

Panza ilustró que “Chile está del otro lado de la Cordillera, y tiene 30 veces más producción minera que Argentina. Algo tenemos que hacer, hay cosas que no se han hecho, mitad por la falta de espíritu empresarial y mitad por la falta de condiciones fiscales razonables. No es que yo la defienda abiertamente, pero sería mejor tener una ley de grandes inversiones que no tenerla”.