ASU2025: La Selección Argentina con Juana Giardini, pasó invicta a cuartos de final
El equipo nacional de voley venció por 3-0 a Costa Rica y cerraron la fase regular de los Juegos Panamericanos Junior invictas. Otra vez sumó minutos Juana Giardini.
El equipo nacional de voley venció por 3-0 a Costa Rica y cerraron la fase regular de los Juegos Panamericanos Junior invictas. Otra vez sumó minutos Juana Giardini.
La marplatense comenzará este jueves por la noche la participación en el Campeonato Sudamericano U21 de Voley en Cajamarca, Perú. El debut será desde las 22 enfrentando al combinado local.
En la final de la Copa Panamericana U21 de México, la Selección Argentina que contó con la marplatense Juana Giardini como titular, cayó 3-1 ante Estados Unidos, único equipo con el que cayeron en la competencia.
La marplatense formó parte del equipo inicial en la semifinal de la Copa Panamericana U21 donde Argentina venció al local, México por 3-1 y esta noche jugarán la final ante Estados Unidos, el único rival que les pudo ganar en el torneo.
El Seleccionado Argentino U21 se metió entre los mejores 4 de la Copa Panamericana de la categoría que se disputa en México. Esta tarde vencieron por 3-0 a Puerto Rico con 3 puntos de la marplatense Juana Giardini. Ahora buscarán la final
La marplatense Juana Giardini ingresó desde el banco de suplentes en la última presentación por fase regular de la Selección Argentina U21 en la Copa Panamericana de la categoría. Fue derrota 3-1 ante Estados Unidos y ahora jugarán por los cuartos de final.
La Selección Argentina logró otra importante y contundente victoria en la segunda fecha de la Copa Panamericana U21 al vencer a Costa Rica por 3-0 y luchará por terminar primero en el grupo clasificatorio. La marplatense Juana Giardini fue titular y aportó 7 puntos.
La Selección Nacional U20 comenzó su participación en la Copa Panamericana de la categoría que se disputa en México. Vencieron a Canadá en el debut por 3-0 con participación de la marplatense Juana Giardini.
Esta tarde se disputará el primer partido de la Copa Panamericana U20 de Voley donde dentro del Seleccionado Argentino se encuentra la marplatense Juana Giardini.
La armadora marplatense que se desarrolló en Mar Chiquita Voley y actualmente juega para Boca Juniors en Buenos Aires, es parte de la primera lista de citadas que dio Hernán Ferraro para comenzar el año deportivo. Comenzarán a trabajar desde el 2 de mayo.