Argentina, con Giardini, cayó ante Estados Unidos y juega los 4° de final

La marplatense Juana Giardini ingresó desde el banco de suplentes en la última presentación por fase regular de la Selección Argentina U21 en la Copa Panamericana de la categoría. Fue derrota 3-1 ante Estados Unidos y ahora jugarán por los cuartos de final.