A pesar de su muy buena fase regular en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, la Selección Argentina Femenina de Voley se quedó con las manos vacías en su búsqueda de las medallas.

Este mediodía, en el duelo por el bronce, perdió ante República Dominicana por 3-1 y terminó la competencia en el cuarto lugar, acumulando dos derrotas de manera consecutiva.

El Seleccionado argentino se jugaba todo en el último encuentro de la competencia y lo comenzó perdiendo los primeros dos parciales por 25-17 y 25-21; pero pudo reaccionar para seguir en partido. El tercer set fue para el equipo nacional por 25-21, pero luego con un 25-19 las centro americanas se quedaron con el premio mayor de este encuentro.

La marplatense Juana Giardini volvió a tener un rol importante en la Selección con 7 puntos anotados, su mejor aporte en el torneo. Cuatro fueron a partir del saque, otros dos en ataque y uno por la vía del bloqueo.

La máxima anotadora fue Paula Tomasa que se despachó con 24 unidades mientras que, Gisela Otamendi, aportó 14.

Con tres victorias consecutivas en la fase de grupos y luego dos derrotas en el tramo final, Argentina se quedó sin medallas cuando parecía estar muy cerca de lograrlas en el torneo.