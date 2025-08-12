En el cierre de una nueva jornada para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, la Selección Argentina de Voley consiguió su segundo triunfo de manera consecutiva y se encamina a ganar la primera instancia en su grupo.

Con la participación de la armadora marplatense Juana Giardini, el equipo nacional superó al local, Paraguay por 3-0 con parciales 25-16, 25-12 y 25-21 por lo que el martes jugará a las 14 ante Costa Rica buscando cerrar la fase inicial invictas.

En un partido donde Argentina no pasó demasiados sobresaltos, excepto por el último parcial donde estuvo por bajo en el marcador pero lo dio vuelta en el momento clave; la máxima anotadora fue Keila Llanos con 17 puntos y también tuvo una destacada actuación Paula Tomasa que terminó con 15.

Juana Giardini, por su parte, estuvo en cancha y sumó varios minutos en la rotación del equipo pero no pudo sumar unidades en su posición de armadora.

En el último paso de esta primera parte de la competencia, tendrán que medirse con Costa Rica que viene de perder 3-0 contra Cuba y de ganarle por el mismo marcador a Paraguay.

En la otra zona, esperando por un rival para las semifinales, Brasil ganó en sus dos presentaciones y la lucha por el segundo puesto está entre República Dominicana y México que ganaron una vez cada uno, pero las dominicanas jugarán el último encuentro ante las brasileras.