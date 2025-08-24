Juana Giardini volvió a representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior, esta vez en Asunción 2025. La armadora marplatense, que ya había participado de la edición de Cali 2021, integró el plantel femenino que quedó a las puertas del podio tras caer en el partido por la medalla de bronce frente a República Dominicana.

“Estos fueron mis segundos juegos. La experiencia es diferente a otros torneos con la Selección porque se vive en una villa olímpica, con todos los deportes en un mismo lugar. Eso lo hace único”, contó en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9). Y agregó: “Nos quedó un sabor amargo porque estuvimos muy cerca de la medalla, pero dejamos todo. Hubo pasajes en los que el partido podía ser para cualquiera y otros donde ellas fueron superiores”.

Para Giardini, el balance personal es igualmente positivo: “Es un premio al esfuerzo y a la constancia de todos estos años. Defender la camiseta argentina siempre es especial y estoy agradecida de seguir siendo parte del proceso”.

La marplatense repasó también lo que significó dejar su ciudad a los 17 años para instalarse en Buenos Aires y comenzar a competir en la elite nacional, pasando por clubes como Boca y Estudiantes de La Plata, donde viene de ser subcampeona de la Liga Argentina: “Fue una decisión difícil, pero era lo que yo quería. Convivir con jugadoras referentes me ayudó mucho a crecer”.

El futuro inmediato la llevará a Europa. Giardini fue confirmada como nueva jugadora del Extremadura Arroyo, equipo de la Superliga Femenina 2 de España: “Estoy muy contenta con la oportunidad. Tuve buenas referencias del club y de la gente. Además, ser zurda me da una herramienta más como armadora porque también puedo atacar y eso fue algo que el entrenador destacó”.

Mientras aguarda completar los trámites de visa para viajar en las próximas semanas, la marplatense se prepara para iniciar la pretemporada en septiembre y afrontar un desafío que marca un nuevo paso en su carrera.