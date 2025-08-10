Comenzó la participación marplatense en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción y donde el equipo femenino de Voley, Las Panteritas, tuvo un buen estreno con triunfo 3-0 ante Cuba.

En este equipo se encuentra la armadora marplatense Juana Giardini que es una de las 17 representantes de nuestra ciudad que, desde hoy, estarán en competencia en este importante evento.

Las jugadoras argentinas pudieron demostrar en la primera presentación, que nunca es sencilla, el nivel que pretenden tener a lo largo de la competencia. El estreno ante las cubanas no fue sencillo porque después de un primer set donde manejaron los tiempos del partido, tanto en el segundo como en el tercero, tuvieron que remontar una situación adversa ya que estuvieron en desventaja en el marcador incluso en el cierre de cada set.

Sin embargo, en esos momentos claves mostraron su mejor versión y pudieron cerrar los parciales en su favor. Fueron 25-18, 25-21 y 25-23 con María Victoria Matich como figura destacada con 16 puntos y también se destacó Keila Llanos que sumó 11.

Un muy buen comienzo para las chicas argentinas que este lunes a las 20.30 tendrá su segundo encuentro en la competencia dentro del Grupo A. No será nada sencillo porque se enfrentarán con Paraguay, el equipo local que tendrá el respaldo de su gente. El último encuentro será el martes a las 14 ante Costa Rica buscando la clasificación a la próxima fase para ir por las soñadas medallas.

