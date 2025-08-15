La Selección Argentina de Voley U23 no pudo acceder a la final por el oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción del Paraguay. El equipo nacional se enfrentó con México y fue superado por 3-0.

Los parciales del partido fueron 25-20, 25-12 y 25-16 en una categórica definición de las norteamericanas que lograron el pasaje a la ansiada final por el oro que disputarán ante Brasil.

La marplatense Juana Giardini volvió a sumar minutos importantes con la casaca del equipo argentino y esta vez hasta le dio tres puntos a sus compañeras con un bloqueo y dos ataques positivos.

Las máximas anotadoras de la noche paraguaya fueron Keila Llanos y María Victoria Matich que sumaron 8 puntos cada una, pero no hubo jugadoras en doble dígito ante el dominio de sus rivales.

Este resultado termina con la ilusión argentina de ser campeonas panamericanas, después de una primera fase donde habían ganado los tres encuentros. Sin embargo, les queda un partido más que es muy importante para no volverse de Paraguay con las manos vacías.

Este viernes a las 13 horas tendrán que enfrentarse con República Dominicana por el bronce del torneo. Las centroamericanas vienen de perder 3-0 en la otra semifinal ante Brasil.