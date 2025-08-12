Se cerró la fase regular de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción para la Selección Argentina de Voley y, tal como se preveía, terminaron con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

El equipo U23 venció en el último encuentro de la instancia a Costar Rica por un contundente 3-0 con parciales 25-11, 25-19 y 25-22 para terminar en lo más alto del Grupo A y esperar por los cuartos de final.

En este encuentro donde volvió a tener participación la armadora marplatense Juana Giardini, la goleadora argentina fue María Victoria Matich que terminó con 15 puntos. En el caso de la jugadora de nuestra ciudad no le tocó aportar unidades.

Con estas tres victorias consecutivas, están esperando que termine la jornada para saber como continuará este miércoles su participación en los cuartos de final. Sin rival ni horario confirmado, lo positivo es que la Selección Argentina sigue demostrando un buen nivel para pelear por las medallas.

Argentina: Aruga (4), Llanos (8), Ossvald (11), Otamendi (3), Tomasa (10), Matich (15), Caballero (L). Ingresaron: Gartenbank (1), Giardini (-), Nosach (1) y Espeche (2).

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR – ASUNCIÓN 2025

Argentina vs. Cuba 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

Paraguay vs. Argentina 0-3 (16-25, 12-25, 21-25)

Argentina vs. Costa Rica 3-0 (25-11, 25-19, 25-22)