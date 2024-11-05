Banco Provincia jugará un desempate para seguir en la Primera D de AFA
El equipo marplatense empató 3 a 3 con Ferro de Merlo en la última fecha de la fase regular y jugará un partido más para sostenerse en la categoría.
El equipo marplatense empató 3 a 3 con Ferro de Merlo en la última fecha de la fase regular y jugará un partido más para sostenerse en la categoría.
El marplatense formó parte del plantel que obtuvo ayer la Copa Argentina luego de vencer por goleada en la final a Mercantil de Ushuaia. Es su segundo título en la temporada con el "xeneize".
El entrenador de Banco Provincia habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de la segunda temporada para el equipo en la Primera "D" del Futsal AFA.
El marplatense, en su primer torneo oficial con el "Xeneize" anotó un gol en las semifinales de la Supercopa y esta noche jugará el clásico ante River.
El marplatense Diego Fernández anotó uno de los goles en la victoria de Boca Futsal 3-2 ante Fortaleza de Brasil en un amistoso internacional con una copa en juego.
El marplatense Mariano Cardone, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo, anunció que dejará de jugar al futsal.
El marplatense Diego Fernández logró su primer título con Boca, equipo del cuál es hincha al derrotar a River 3-1 en la final de la Supercopa de AFA.
El marplatense Diego Fernández formó parte del triunfo de Boca Futsal ante Pinocho por 4-3 para meterse en cuartos de final de la Supercopa.
El equipo marplatense cayó 4-1 ante El Progreso en el partido desempate para evitar la desafiliación en el Futsal AFA.
El equipo marplatense perdió 4-3 ante Villa Heredia como local en un partido con mucha polémica y tendrá que sumar en el último partido para sostenerse en la categoría.
El equipo marplatense perdió ante El Porvenir por 3-1 como visitante y sigue fuera de la zona de clasificación a Reducido de la Primera D de AFA.
El equipo marplatense jugó como visitante ante Excursionistas y perdió 7-0 por la Fecha 24 de la Primera "D" del Futsal AFA.