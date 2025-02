El futsal de Mar del Plata ya no tendrá un equipo en competencia dentro de las categorías de AFA, pero buscan que esa experiencia no haya sido en vano. Por eso, en este 2025 se está trabajando para desarrollar, sobre todo, las categorías formativas pero a partir de un competitivo torneo de Primera.

El entrenador Christian Peratta, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta iniciativa en la cuál han avanzado: “Este año estamos refundando un poquito el deporte dentro de la Liga Marplatense y tratando de volcar la experiencia vivida tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, acá a la Liga y mejorar todo lo que sea la parte táctica, desparramarla por los clubes, tratando de dar información de todo lo vivido y después a nivel de organización también, que eso es clave”.

Las oportunidades están al alcance de la mano porque saben que podrán contar con participación para equipos formativos en el ámbito nacional: “Hay muchas cosas que podemos mejorar en la ciudad y fundamentalmente refundar un poquito con el tema inferiores, que es donde siempre está complicado. Hoy dependemos de vuelta del Consejo Federal de Fútbol y ahí tenemos ofrecimientos para jugar con sub 13, sub 15 y sub 17. Estamos tratando de organizarnos un poquitito también en inferiores y estamos en plena charla con la Liga y con los clubes”.

Algo muy importante para que esto avance es la respuesta de aquellos que tienen que colaborar con el compromiso y el desarrollo y, en eso, Peratta señaló que no hay inconvenientes: “Hay buena predisposición, hay gente del deporte de toda la vida que le gusta, que tiene ganas de aportar, de ayudar. La idea es no centralizar todo en dos o tres personas. El torneo de primera ya está muy encaminado, se va a hacer, pero lo que tenemos muchas ganas de por lo menos largar es el Sub-17. En Mar del Plata se entrena poco y nosotros lo que buscamos es tratar de que entrenen tres, cuatro o cinco estímulos semanales; eso nos permite después a nivel nacional competir. También estamos tratando que, al igual que varias partes del país, que no se moleste el chico que quiera jugar las dos disciplinas”.

Puede interesarte

Lo que tienen claro es que hay una base importante para crecer de ahora en más, y también están disponibles las herramientas: “Lo que sobra son jugadores en Mar del Plata y de calidad pero hay que trabajar en infraestructura, con capacitaciones y eso pasa en todos los deportes”.

Están haciendo un llamado general para todos aquellos que quieran formar parte y participar de la competencia para hacer fuerte y sustentable el futsal de AFA: “Para jugar la Liga Marplatense tenés que tener el nombre de un club afiliado o tiene que tener una personería jurídica. Estamos tratando de expandirnos por todos lados, como sociedades de fomento, porque está muy bueno el torneo. Nos abrieron la puerta de vuelta para Copa Argentina de AFA, tendríamos cuatro plazas clasificación a las regionales. Empezás a jugar por el interior y después si tenés la suerte de ir ganando pasas a jugar las finales de Liga Nacional”.