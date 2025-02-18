Futsal LMF

El futsal marplatense se quiere reinventar en el ámbito local
El deporte está reformulándose internamente para tener un proyecto a largo plazo, principalmente para las categorías formativas. La palabra de Christian Peratta.
El deporte está reformulándose internamente para tener un proyecto a largo plazo, principalmente para las categorías formativas. La palabra de Christian Peratta.
Los planteles formativos de Banco Provincia de Mar del Plata partirán este martes rumbo a Río Grande para competir en el Torneo Nacional Sub-13 y Sub-15, enfrentándose a los mejores equipos del país en un certamen que se disputará desde el miércoles.
El equipo marplatense ganó en el Partido de La Costa los dos partidos de vuelta ante Popular Lavalle y representarán a la provincia en la Liga Nacional.