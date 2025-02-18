Futsal LMF

Banco Provincia viaja a Tierra del Fuego con sus equipos Sub-13 y Sub-15 para el Torneo Nacional

Los planteles formativos de Banco Provincia de Mar del Plata partirán este martes rumbo a Río Grande para competir en el Torneo Nacional Sub-13 y Sub-15, enfrentándose a los mejores equipos del país en un certamen que se disputará desde el miércoles.