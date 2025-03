Hace exactamente una semana, Diego Fernández logró su primer título con Boca en su regreso desde Italia. Fue ganando la Supercopa y derrotando 3-1 en la final a River, el clásico que hacía 6 años que no se jugaba.

En diálogo con Marca Deportiva, el marplatense revivió todas las emociones de horas que fueron realmente intensas: “recién ahora estoy cayendo de todo lo que pasó en esos días. Fue un sueño vivido, uno siempre se imagina lo mejor teniendo en cuenta el club en el que estoy que te lleva a competir al máximo de todos los torneos. Fue una cosa de locos”.

La final tuvo un ritmo de juego extraordinario pero todo el torneo se desarrolló con una dinámica que obliga a estar en un gran estado físico y técnico: “más allá de la exigencia y la velocidad en el club que estoy ahora, el mejor de Argentina, hay que doblegar el esfuerzo para estar en mucho mejor en estado físico y con la mejor mentalidad”.

En la semifinal ante América del Sud, pudo convertir su primer gol en el regreso al futsal argentino y fue un momento particular: “Fue un desahogo enorme en lo personal porque estuve dos meses lesionado, me sentía mal físicamente pero me mentalicé en entrenar, en volver al ritmo que tenía, al estado físico que tenía y gracias a Dios de a poco se me va dando”.

Todo fue muy especial porque durante la definición del torneo contó con su familia en la cancha y acompañándolo todo el día, algo que en Italia, cuando vistió los colores de Cesena: “Después siete meses en competición en Italia, estuve una semana y media en Mar del Plata antes de venir a la pretemporada acá en Boca y fueron cuatro días únicos que no me lo olvido jamás, en el mejor club, en la mejor institución y disfrutándolo con mi viejo, me queda para toda la vida. Quiero agradecerle siempre a ellos por el esfuerzo que hacen de estar conmigo, de nunca soltarme la mano, eso me hace mucho más fuerte, por eso siempre lo remarco y siempre se los agradezco porque que si no fueran por ellos hoy no sería donde estoy. Los veo felices a ellos y la verdad que se me llena el corazón de alegría”, concluyó.