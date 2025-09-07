El marplatense Diego Fernández logró un nuevo titulo con la camiseta de Boca Juniors en el tramo más importante de su carrera profesional. En esta oportunidad, el “xeneize” se consagró campeón de la Copa Argentina con total autoridad y sumó el segundo título de la temporada.

Para Fernández se trata de otro paso importante primero porque es hincha de Boca pero además porque se pudo recuperar de una lesión en la rodilla y hoy está junto con el equipo luchando por los grandes objetivos de la temporada.

El campeón comenzó su camino en Copa Argentina en los 32avos de final donde se midieron con SECLA, donde jugó Fernández previamente, y lo derrotó por 8 a 2. Ya en los 16avos de final no tuvieron inconveniente para superar a Hebraica por 5 a 1 .

Ya en octavos de final superaron por 4-0 a Almafuerte con los goles de Corvalán, Yañez, Borghetti y Thorp; metiéndose entre los ocho mejores de la competencia. El resultado más ajustado se dio en el siguiente duelo donde se enfrentaron con Estrella de Boedo y ganaron por 4 a 3 (Ramirez por 3 y Taliercio).

El tramo decisivo era aún más complicado pero pudo sortearlo de muy buena manera. En semifinales vencieron a Camioneros por 6-1 (Barrientos, Menseguez, Leguizamón, Corvalán, Gheneloff y Thorp).

Con ese triunfo pasaron al cuadrangular final que se disputó este fin de semana y donde, primeramente, tuvieron que ganarle a Ferro por 2-0 (Menseguez y Barrientos) para luego jugar la final ante Mercantil de Ushuaia a quienes vencieron por 6 a 1 para lograr el título.

Como siempre, Diego Fernández lo festejó sabiendo que sigue sumando títulos importantes para su carrera y que la temporada todavía tiene otros objetivos por lograr.